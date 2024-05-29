Київ оголосив тендер на ремонт мосту Метро за понад 2 млрд гривень

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.
Подати пропозицію можна до 21:00 11 червня. Згідно з інформацією про закупівлю на сайті "Прозорро", виконавець має завершити роботи до 31 грудня 2026.
Тип робіт – реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро (протиаварійні роботи).
- У червні 2018 року проєктувальник столичного мосту Метро заявив про загрозу його руйнування будь-якої миті. Влада Києва закликала жителів не панікувати, оскільки до моменту аварійності споруди залишилося ще кілька років і заявила, що планує розпочати ремонт мосту Метро в 2019 році.
- За інформацію LB.ua, міст Метро був визнаний з великою загрозою аварійним (4 бали із 5 можливих) ще в 2018 році. Реконструкція планувалася спочатку на 2019 рік, потім її відклали, а потім почалася пандемія ковіду, після чого – повномасштабна війна.
- У липні 2023 на мостах Метро і Патона зафіксували пошкодження. У КМДА повідомили, що ремонт мосту Метро заплановано на 2024-ий. Міська влада стверджувала, що для робіт забороняти рух метрополітену на цій ділянці не збираються.