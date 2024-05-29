Київ оголосив тендер на ремонт мосту Метро за понад 2 млрд гривень

Міст перебуває в аварійному стані вже декілька років.

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.

Подати пропозицію можна до 21:00 11 червня. Згідно з інформацією про закупівлю на сайті "Прозорро", виконавець має завершити роботи до 31 грудня 2026.

Тип робіт – реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро (протиаварійні роботи).