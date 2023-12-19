У Київраді припустили, що для ремонту моста Метро рух треба буде обмежити і на "червоній" гілці. КМДА заперечує

Рішення про обмеження руху можуть ухвалити, якщо міст визнають аварійно небезпечним. КМДА ж стверджує, що заплановані роботи цього не передбачають.

Голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко ("Слуга народу") допустив, що для ремонту моста Метро рух треба буде обмежити і на "червоній" гілці. Рішення ухвалять, якщо міст визнають аварійно небезпечним. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

За словами Вітренка, щодо "втоми" мосту Метро була інформація ще два роки тому. Два роки, за словами Вітренка, "на це ніхто не звертав уваги".

"Якщо покаже експертиза, що міст Метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт, і якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який сполучає два береги", – сказав він.

Вітренко назвав це "апокаліптичним сценарієм".

За інформацію LB.ua, міст Метро був визнаний з великою загрозою аварійним (4 бали із 5 можливих) ще в 2018 році. Реконструкція планувалася спочатку на 2019 рік, потім її відклали, а потім почалася пандемія ковіду, після чого – повномасштабна війна.

Після заяви Вітренка КМДА опублікувала повідомлення про те, що заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену.

"Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. «Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі", – підкреслив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.