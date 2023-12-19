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На Вінниччині намагалися підпалити храм ПЦУ, який раніше належав УПЦ МП

Підпал, очевидно, відбувся вночі, і лише дощ не дозволив вогню розповсюдитися на всю будівлю.

На Вінниччині намагалися підпалити храм ПЦУ, який раніше належав УПЦ МП

У селі Корделівка Калинівської громади Хмільницького району Вінницької області невідомі намагалися підпалити храм ПЦУ великомученика Димитрія Солунського, який рік тому перейшов з Московського патріархату.

Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії УПЦ (ПЦУ).

Обгорілі стіни та пляшку із залишками горючої суміші виявили парафіяни, які вдень прийшли виконати роботи на церковному подвір’ї.

Підпал, очевидно, відбувся вночі, і лише дощ не дозволив вогню розповсюдитися на всю будівлю. Представники релігійної громади  звернулися до поліції щодо розслідування факту умисного пошкодження майна. Слідчі дії наразі тривають, і віряни на чолі з настоятелем храму ієреєм Юрієм Волощуком сподіваються, що винуватці будуть знайдені і покарані.

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Селом ходять розмови, що спроба підпалу – це помста релігійній громаді, яка рік тому вийшла з московського патріархату та приєдналася до Православної Церкви України.

"Так це чи не так, сподіваємося, встановить слідство. Але незалежно від мотивів злочину, його винуватці будуть неодмінно покарані Богом за наругу над святинею, яку було вчинено перед великим святом Різдва Христового", - зазначили в пресслужбі єпархії.

Нагадаємо, в січні житель Запоріжжя отримав сім років тюрми за спробу підпалу храму в 2019 році.

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