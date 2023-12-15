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​Митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі

Перебуваючи під домашнім арештом, священнослужитель продовжував розплювати релігійну ненависть через соцмережі.

​Митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі
Феодосій
Фото: Cуспільне

В Україні судитимуть митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія, який перебуваючи під постійним домашнім арештом, продовжував через соцмережі розпалювати релігійну ненависть.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

"Прокурори Фастівської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника однієї з єпархій УПЦ (МП) на Черкащині за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних і національних переконань (ч. 1 ст. 161 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи в YouTube. У них він негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів.

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"У його висловлюваннях містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розв’язання міжконфесійних конфліктів. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою", - зазначили у прокуратурі.

Стосовно цього священнослужителя раніге також було направлено до суду ще один обвинувальний акт за фактами вчинення аналогічного правопорушення, а також виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ.

Нагадаємо, що в лютому СБУ повідомила Феодосію про підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

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