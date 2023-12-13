До 6 000 доларів за ухилянта: СБУ викрила і затримала 5 організаторів схем уникнення призову та служби в армії

Орагнізатори пропонували свої послуги не лише потенційним призовникам, але й діючим військовослужбовцям.

Служба безпеки України викрила і затримала ще 5 організаторів схем для чоловіків, які бажали уникнути призову до ЗСУ.

Як повідомили у СБУ, зловмисники "гарантували" своїм клієнтам, що за гроші "спишуть" їх з військового обліку або переправлять за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

За одного ухилянта злочинці отримували до 6 000 доларів – залежно від терміновості виконання "замовлення".

У Черкасах "на гарячому" затримано місцевого адвоката та його спільника, який продавав фіктивні висновки ВЛК діючим військовим.Ці "документи" були формальною підставою для "списання" з військової служби і виїзду за кордон.

У Києві викрито двох мешканців столиці, які переправляли ухилянтів до Євросоюзу через територію невизнаного Придністров’я. ПІдозрювані забезпечували своїх клієнтів фіктивними документами ВЛК про непридатність до служби, а також транспортом до ЄС.

Фото: Служба безпеки України

затримано двох шахраїв, які видурювали гроші з військовозобов’язаних. За винагороду зловмисники обіцяли потенційним призовникам, що зможуть "відмазати" їх від мобілізації, посилаючись на "власні зв’язки" у військкоматі. Проте після отримання грошей зникали.

Фото: Служба безпеки України

За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення.

Правоохоронці викривають схеми виїзду "ухилянтами" за кордон: