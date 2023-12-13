На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
ГоловнаСуспільствоЖиття

До 6 000 доларів за ухилянта: СБУ викрила і затримала 5 організаторів схем уникнення призову та служби в армії

Орагнізатори пропонували свої послуги не лише потенційним призовникам, але й діючим військовослужбовцям.

До 6 000 доларів за ухилянта: СБУ викрила і затримала 5 організаторів схем уникнення призову та служби в армії
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила і затримала ще 5 організаторів схем для чоловіків, які бажали уникнути призову до ЗСУ. 

Як повідомили у СБУ, зловмисники "гарантували" своїм клієнтам, що за гроші "спишуть" їх з військового обліку або переправлять за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

За одного ухилянта злочинці отримували до 6 000 доларів – залежно від терміновості виконання "замовлення".

У Черкасах "на гарячому" затримано місцевого адвоката та його спільника, який продавав фіктивні висновки ВЛК діючим військовим.Ці "документи" були формальною підставою для "списання" з військової служби і виїзду за кордон.

У Києві викрито двох мешканців столиці, які переправляли ухилянтів до Євросоюзу через територію невизнаного Придністров’я. ПІдозрювані забезпечували своїх клієнтів фіктивними документами ВЛК про непридатність до служби, а також транспортом до ЄС.

Фото: Служба безпеки України
У Запоріжжі затримано двох шахраїв, які видурювали гроші з військовозобов’язаних. За винагороду зловмисники обіцяли потенційним призовникам, що зможуть "відмазати" їх від мобілізації, посилаючись на "власні зв’язки" у військкоматі. Проте після отримання грошей зникали.

Фото: Служба безпеки України

За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення.

Правоохоронці викривають схеми виїзду "ухилянтами" за кордон:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies