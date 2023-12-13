До 6 000 доларів за ухилянта: СБУ викрила і затримала 5 організаторів схем уникнення призову та служби в армії

Служба безпеки України викрила і затримала ще 5 організаторів схем для чоловіків, які бажали уникнути призову до ЗСУ.
Як повідомили у СБУ, зловмисники "гарантували" своїм клієнтам, що за гроші "спишуть" їх з військового обліку або переправлять за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.
За одного ухилянта злочинці отримували до 6 000 доларів – залежно від терміновості виконання "замовлення".
У Черкасах "на гарячому" затримано місцевого адвоката та його спільника, який продавав фіктивні висновки ВЛК діючим військовим.Ці "документи" були формальною підставою для "списання" з військової служби і виїзду за кордон.
У Києві викрито двох мешканців столиці, які переправляли ухилянтів до Євросоюзу через територію невизнаного Придністров’я. ПІдозрювані забезпечували своїх клієнтів фіктивними документами ВЛК про непридатність до служби, а також транспортом до ЄС.
За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення.
Правоохоронці викривають схеми виїзду "ухилянтами" за кордон:
- На Тернопільщині за 8 000 доларів збройне угрупування займалося вивезенням ухилянтів за кордон.
- В Одесі директор кадрової агенції переправляв ухилянтів до ЄС за 8 000 доларів.
- У Чернівецькій області депутат, який вивозив ухилянтів за кордон, брав за послуги 5 300 євро.