У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал
Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ затримала хористку УПЦ (МП), яка "здавала" позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя

Від початку повномасштабного вторгнення вона підтримувала російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

СБУ затримала хористку УПЦ (МП), яка "здавала" позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки затримала церковну хористку та дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка коригувала повітряні атаки ворога по Запоріжжю. Жінка ще з початку повномасштабного вторгнення підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

"Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках", – повідомили в СБУ.

Також за наданими жінкою координатами російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру.

Фото: Служба безпеки України

СБУ знайшла та затримала російську інформаторку у її власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя. Колаборантка неодноразово розповідала своїм знайомим з Москви у ході телефонних розмов, що чекає на захоплення півдня України.

Фото: Служба безпеки України

Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади, а отриману інформацію месенджером передавати своїм знайомим в Росії, які потім "звітували" про це представникам спецслужб.

Триває розслідування.

Представники УПЦ МП регулярно стають фігурантами розслідувань щодо держзради:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies