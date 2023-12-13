СБУ затримала хористку УПЦ (МП), яка "здавала" позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя

Служба безпеки затримала церковну хористку та дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка коригувала повітряні атаки ворога по Запоріжжю. Жінка ще з початку повномасштабного вторгнення підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.
"Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках", – повідомили в СБУ.
Також за наданими жінкою координатами російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру.
СБУ знайшла та затримала російську інформаторку у її власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя. Колаборантка неодноразово розповідала своїм знайомим з Москви у ході телефонних розмов, що чекає на захоплення півдня України.
Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади, а отриману інформацію месенджером передавати своїм знайомим в Росії, які потім "звітували" про це представникам спецслужб.
Триває розслідування.
Представники УПЦ МП регулярно стають фігурантами розслідувань щодо держзради:
- З початку війни СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ (МП). Вони викрадали людей, продавали зброю та дитяче порно.
- На Донеччині помічниця клірика московського патріархату “зливала” ворогу геолокації підрозділів ЗСУ.
- На Вінниччині настоятель храму УПЦ пропагував “русский мир” і вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.
- На Закарпатті священник УПЦ МП пропагував комунізм та підтримував російську армію.