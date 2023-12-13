СБУ затримала хористку УПЦ (МП), яка "здавала" позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя

Від початку повномасштабного вторгнення вона підтримувала російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

Служба безпеки затримала церковну хористку та дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка коригувала повітряні атаки ворога по Запоріжжю. Жінка ще з початку повномасштабного вторгнення підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

"Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках", – повідомили в СБУ.

Також за наданими жінкою координатами російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру.

Фото: Служба безпеки України

СБУ знайшла та затримала російську інформаторку у її власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя. Колаборантка неодноразово розповідала своїм знайомим з Москви у ході телефонних розмов, що чекає на захоплення півдня України.

Фото: Служба безпеки України

Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади, а отриману інформацію месенджером передавати своїм знайомим в Росії, які потім "звітували" про це представникам спецслужб.

Триває розслідування.

Представники УПЦ МП регулярно стають фігурантами розслідувань щодо держзради: