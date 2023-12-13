За добу ЗСУ знищили 850 окупантів, ‒ Генштаб

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:

Також вдалося ліквідувати 18 танків і 15 бойових броньованих машин.

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