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За добу ЗСУ знищили 850 окупантів, ‒ Генштаб

Також вдалося ліквідувати 18 танків і 15 бойових броньованих машин.

За добу ЗСУ знищили 850 окупантів, ‒ Генштаб
Скріншот відео
Фото: Скріншот з відео

Збройні или України продовжують нищити ворога.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 341500 (+850) осіб
  • танків ‒ 5682 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од,
  • артилерійських систем – 8076 (+3) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1596 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1176 (+6)  

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Дані уточнюються. 

Ворог завдав чергової атаки по території України:

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