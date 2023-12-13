За добу ЗСУ знищили 850 окупантів, ‒ Генштаб

Збройні или України продовжують нищити ворога.
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 341500 (+850) осіб
- танків ‒ 5682 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од,
- артилерійських систем – 8076 (+3) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1596 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 1176 (+6)
Дані уточнюються.
Ворог завдав чергової атаки по території України:
- Повітряні сили в ніч на 13 грудня знищили по 10 російських безпілотників та 10 балістичних ракет.
- Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, постраждали понад 50 людей. Станом на 7:58 відомо про 53 постраждалих.
- Уночі ворог атакував Одесу і область безпілотниками. Всі цілі збиті, але є пошкодження від уламків