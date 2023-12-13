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Уночі ворог атакував Одесу і область безпілотниками. Всі цілі збиті, але є пошкодження від уламків

За попередніми даними, постраждали двоє людей – співробітники підиприємства.

Цієї ночі російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Всі 10 були збиті, переважно на території Одеської області, повідомили в Повітряних силах.

Один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, внаслідок чого спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували, повідомили на каналі "Одеса. Офіційно".

"2 цивільних співробітників отримали поранення, вони госпіталізовані, їх стан задовільний", – йдеться у повідомленні.

Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, три – вигоріли вщент.

Наслідки атаки на Одеську область
Фото: Одеса. Офіційно
Наслідки атаки на Одеську область
Фото: Одеса. Офіційно
Фото: Одеса. Офіційно

В Одеському районі уламками іншого збитого дрону пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

Фото: Одеса. Офіційно
Фото: Одеса. Офіційно
Фото: Одеса. Офіційно

Фото: Одеса. Офіційно

Фото: Одеса. Офіційно
Фото: Одеса. Офіційно
Фото: Одеса. Офіційно

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