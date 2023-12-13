Уночі ворог атакував Одесу і область безпілотниками. Всі цілі збиті, але є пошкодження від уламків

Цієї ночі російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Всі 10 були збиті, переважно на території Одеської області, повідомили в Повітряних силах.
Один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, внаслідок чого спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували, повідомили на каналі "Одеса. Офіційно".
"2 цивільних співробітників отримали поранення, вони госпіталізовані, їх стан задовільний", – йдеться у повідомленні.
Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, три – вигоріли вщент.
В Одеському районі уламками іншого збитого дрону пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.
- Окрім Одеси, сьогодні вночі ворог атакував з повітря Київ. Випустив на місто 10 балістичних ракет. Усі вони збиті, але внаслідок падіння уламків постраждали щонайменше 53 людини.