Умєров: Звільнення Залужного не планують

"Я завжди жартую з цього питання з Валерієм Федоровичем, кажу: «Хто на цей раз тебе звільняє?»", - сказав глава Міноборони.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення/заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують, передає "Суспільне".

За словами глави Міноборони, ротації відбуваються постійно, але його відомство про них повідомлятиме.

"У військовому керівництві завжди є перехідні речі, які були до мене, і з якими я дуже відкритий до суспільства і до своїх колег ставлюся, — сказав він. — У цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, його розкручують і зовнішньо, і внутрішньо. Ми сьогодні були разом із главкомом, вітали командувача Сухопутних військ. Я завжди жартую з цього питання з Валерієм Федоровичем, кажу: «Хто на цей раз тебе звільняє?»", - сказав Умєров.

Міністр зауважив, що "таких питань, як росіяни або наші вороги розкачати хочуть, — немає; по-друге, якщо вони будуть — я вийду з цим питанням і розповім".

"Звільнення" Залужного