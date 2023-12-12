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Умєров: Звільнення Залужного не планують

"Я завжди жартую з цього питання з Валерієм Федоровичем, кажу: «Хто на цей раз тебе звільняє?»", - сказав глава Міноборони.

Умєров: Звільнення Залужного не планують
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення/заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують, передає "Суспільне".

За словами глави Міноборони, ротації відбуваються постійно, але його відомство про них повідомлятиме.

"У військовому керівництві завжди є перехідні речі, які були до мене, і з якими я дуже відкритий до суспільства і до своїх колег ставлюся, — сказав він. — У цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, його розкручують і зовнішньо, і внутрішньо. Ми сьогодні були разом із главкомом, вітали командувача Сухопутних військ. Я завжди жартую з цього питання з Валерієм Федоровичем, кажу: «Хто на цей раз тебе звільняє?»", - сказав Умєров.

Міністр зауважив, що "таких питань, як росіяни або наші вороги розкачати хочуть, — немає; по-друге, якщо вони будуть — я вийду з цим питанням і розповім".

"Звільнення" Залужного

  • Президент Зеленський призначив Валерія Залужного у липні 2021-го, тоді ще командувача військ оперативного командування "Північ", на посаду Головнокомандувача Збройних сил 
  • Влітку 2022-го радник глави офісу президента Михайло Подоляк уже спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони. 
  • Минулого місяця нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв опублікував допис у фейсбуці, що Умєров начебто вніс подання на звільнення Головкома. Однак опісля видалив пост, а в новому повідомив, що за даними "інших джерел" відставки не буде. Тоді Рустем Умєров відреагував на цю інформацію і назвав її "черговим інформаційним вкидом".
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