Умєров: Звільнення Залужного не планують

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення/заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують, передає "Суспільне".
За словами глави Міноборони, ротації відбуваються постійно, але його відомство про них повідомлятиме.
"У військовому керівництві завжди є перехідні речі, які були до мене, і з якими я дуже відкритий до суспільства і до своїх колег ставлюся, — сказав він. — У цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, його розкручують і зовнішньо, і внутрішньо. Ми сьогодні були разом із главкомом, вітали командувача Сухопутних військ. Я завжди жартую з цього питання з Валерієм Федоровичем, кажу: «Хто на цей раз тебе звільняє?»", - сказав Умєров.
Міністр зауважив, що "таких питань, як росіяни або наші вороги розкачати хочуть, — немає; по-друге, якщо вони будуть — я вийду з цим питанням і розповім".
"Звільнення" Залужного
- Президент Зеленський призначив Валерія Залужного у липні 2021-го, тоді ще командувача військ оперативного командування "Північ", на посаду Головнокомандувача Збройних сил
- Влітку 2022-го радник глави офісу президента Михайло Подоляк уже спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони.
- Минулого місяця нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв опублікував допис у фейсбуці, що Умєров начебто вніс подання на звільнення Головкома. Однак опісля видалив пост, а в новому повідомив, що за даними "інших джерел" відставки не буде. Тоді Рустем Умєров відреагував на цю інформацію і назвав її "черговим інформаційним вкидом".