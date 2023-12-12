Окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії близько 14.00.

Російські окупанти обстріли нині Тягинку на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Ворог ударив з артилерії близько 14.00. Поранення отримав 50-річний житель. У момент атаки чоловік перебував у своїй оселі. Наразі він у лікарні.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріли Херсонщини