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Росіяни обстріляли Тягинку на Херсонщині, є поранений

Окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії близько 14.00.

Росіяни обстріляли Тягинку на Херсонщині, є поранений
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти обстріли нині Тягинку на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Ворог ударив з артилерії близько 14.00. Поранення отримав 50-річний житель. У момент атаки чоловік перебував у своїй оселі. Наразі він у лікарні.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури  розпочали досудове розслідування у кримінальному  провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріли Херсонщини

  • За 11 грудня від рук росіян загинула одна людина в області, ще четверо були поранені.
  • Нині окупанти атакувалиhttps://lb.ua/society/2023/12/12/588589_rosiya_vdruge_den_atakuvala_herson.html вже двічі Херсон.
  • Рашисти обстрілюють із лівого берега - там вони залишилися після звільнення восени 2022 правобережжя Херсонщини. 
  • Щоб убезпечити місцевих від постійних ударів, Сили оборони провели складну спецоперацію, висадилися на лівому березі і закріпилися на деяких позиціях. Однак ворог прагне вибити захисників. У Генштабі повідомляють, що Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Росіяни тим часом не припиняють обстріли вільної частини Херсонської та Миколаївської області.
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