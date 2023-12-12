Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок ударів РФ по Херсонській області

Протягом минулої доби росіяни здійснили 125 обстрілів Херсонської області, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще четверо – поранені.

По Херсону ворог випустив 43 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, гуртожиток та адмінбудівлю у Херсоні", – йдеться у повідомленні.