Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок ударів РФ по Херсонській області

Протягом минулої доби росіяни здійснили 125 обстрілів Херсонської області, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще четверо – поранені.
По Херсону ворог випустив 43 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, гуртожиток та адмінбудівлю у Херсоні", – йдеться у повідомленні.
- Після звільнення восени 2022 правобережжя Херсонської області, де росіяни вбивали і катували мирне населення, окупаційні війська залишилися на лівому березі річки Дніпро, звідки щоденно обстрілюють неокуповану територію. Аби убезпечити місцевих від постійних ударів, Сили оборони провели складу спецоперацію, висадилися на лівому березі і закріпилися на деяких позиціях. Ворог прагне вибити захисників. У Генштабі повідомляють, що Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Ворог тим часом не припиняє бити по вільній частині Херсонської та по Миколаївській області.