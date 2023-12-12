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Протягом доби РФ била артилерією по 90 населених пунктах України, вночі випустила 15 безпілотників, – Генштаб

Також росіяни завдали ракетних і авіаційних ударів та застосували ударні БпЛА.

Протягом доби РФ била артилерією по 90 населених пунктах України, вночі випустила 15 безпілотників, – Генштаб
Фото: Facebook / Aris Messinis

Розпочалася 657 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу в Facebook.

Крім того, минулої доби, РФ вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками – 15 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили дев'ять ударних БпЛА. 

Авіаційних ударів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області. 

На Лиманському напрямку наші захисники відбили вісім атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області. 

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. 

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 14 атак. 

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. 

На Запорізькому напрямках Сили оборони відбили три атаки ворога в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.Підрозділи ракетних військ вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, один пункт управління та один артилерійський засіб противника. 

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