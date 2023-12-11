Поляки кажуть, що цей транспорт поламався.

Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" знову заблокований, передає "Українська правда".

Спершу в соцмережах з'явилося відео, в якому українські водії розповідають, що дорогу перегородила польська фура. Поляки кажуть, що транспорт поламаний.

Польські протестувальники знову перегородили дорогу в Україну біля пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин



Українські водії повідомляють, що їх не пропускають під приводом, що фура, якою перегороджений шлях, зламалася.https://t.co/jZt7gxmBZY pic.twitter.com/iz7F9GDVVz — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 11, 2023

Згодом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив інцидент. Станом на 20.00 на трасі з боку польського пункту пропуску "Дорогуськ" вантажівка все ще стояла і загороджувала рух транспорту.

Українські прикордонники не змогли пояснити причини нової затримки руху вантажівок.

Що відомо про блокаду пунктів пропуску з боку Польщі