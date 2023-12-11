Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" знову заблокований, передає "Українська правда".
Спершу в соцмережах з'явилося відео, в якому українські водії розповідають, що дорогу перегородила польська фура. Поляки кажуть, що транспорт поламаний.
Польські протестувальники знову перегородили дорогу в Україну біля пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 11, 2023
Українські водії повідомляють, що їх не пропускають під приводом, що фура, якою перегороджений шлях, зламалася.https://t.co/jZt7gxmBZY pic.twitter.com/iz7F9GDVVz
Згодом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив інцидент. Станом на 20.00 на трасі з боку польського пункту пропуску "Дорогуськ" вантажівка все ще стояла і загороджувала рух транспорту.
Українські прикордонники не змогли пояснити причини нової затримки руху вантажівок.
Що відомо про блокаду пунктів пропуску з боку Польщі
- Нині польські перевізники розблокували пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин", який повноцінно не працював понад місяць. Акція протесту перевізників перед цим пунктом пропуску завершилася 11 грудня близько 14:00.
- Страйк почався 6 грудня. Поляки заблокували три пункти: "Корчова-Краковець", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Потім до них додався і "Шегині-Медика". За час блокади на кордоні загинули двоє українських водіїв. Крім того, великої шкоди страйк завдає і постачанню необхідних для захисту України речей: від безпілотників до іншої волонтерської допомоги.
- Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам. Заступник міністра Деркач також говорив, що угода діє в обидві сторони: не лише українці їдуть в ЄС без дозволів, а й перевізники ЄС в'їжджають до України без них, тож скасувати угоду лише на рівні однієї Польщі неможливо, писало BBC Україна. Деркач не виключає, що страйками польські перевізники намагаються вплинути на те, чи буде продовжено дію угоди після її завершення.