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Хакерська атака на “Київстар”: у Дніпрі перестала працювати місцева система центрального оповіщення

Місцева влада повідомила про альтернативні способи отримання інформації про повітряні тривоги.

Хакерська атака на “Київстар”: у Дніпрі перестала працювати місцева система центрального оповіщення
Ілюстративне фото

Через хакерську атаку на мобільного оператора “Київстар” у Дніпрі не працює місцева система центрального оповіщення повітряної тривоги. 

Про це повідомляє пресслужба міської ради. 

Дізнатись, коли потрібно пройти в укриття, можна в офіційному телеграм-каналі СИРЕНА. ДНІПРО. Також інформація є у вайбер-спільноті за посиланням.

Крім цього, сигнал «Повітряна тривога» оголошують по радіо «Байрактар», «Хіт-ФМ» та на телеканалі «ДНІПРОTV».

  • Сьогодні вранці в роботі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в Дії, але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо
  • У разі термінової потреби зв'язатися з рідними без мобільного зв'язку та Інтернету можна звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. Крім того, в "пунктах незламності", розгорнутих на базі поліції і ДСНС, повинен бути Інтернет. 
  • У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. Компанія стверджує, що персональні дані користувачів не скомпроментовані. 
  • СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку “Київстар”. Провадження відкрито за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.
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