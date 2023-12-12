Хакерська атака на “Київстар”: у Дніпрі перестала працювати місцева система центрального оповіщення

Через хакерську атаку на мобільного оператора “Київстар” у Дніпрі не працює місцева система центрального оповіщення повітряної тривоги.
Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Дізнатись, коли потрібно пройти в укриття, можна в офіційному телеграм-каналі СИРЕНА. ДНІПРО. Також інформація є у вайбер-спільноті за посиланням.
Крім цього, сигнал «Повітряна тривога» оголошують по радіо «Байрактар», «Хіт-ФМ» та на телеканалі «ДНІПРОTV».
- Сьогодні вранці в роботі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в Дії, але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
- У разі термінової потреби зв'язатися з рідними без мобільного зв'язку та Інтернету можна звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. Крім того, в "пунктах незламності", розгорнутих на базі поліції і ДСНС, повинен бути Інтернет.
- У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. Компанія стверджує, що персональні дані користувачів не скомпроментовані.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку “Київстар”. Провадження відкрито за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.