Хакерська атака на “Київстар”: у Дніпрі перестала працювати місцева система центрального оповіщення

Місцева влада повідомила про альтернативні способи отримання інформації про повітряні тривоги.

Через хакерську атаку на мобільного оператора “Київстар” у Дніпрі не працює місцева система центрального оповіщення повітряної тривоги.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Дізнатись, коли потрібно пройти в укриття, можна в офіційному телеграм-каналі СИРЕНА. ДНІПРО. Також інформація є у вайбер-спільноті за посиланням.

Крім цього, сигнал «Повітряна тривога» оголошують по радіо «Байрактар», «Хіт-ФМ» та на телеканалі «ДНІПРОTV».