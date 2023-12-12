Тепер над териконом майорить прапор України. Крім того, українські бійці взяли у полон декілька російських окупантів.

Українські воїни відбили один із териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

“Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер над териконом майорить наш прапор.

Крім того, українські бійці взяли у полон декілька російських окупантів.

Зазначимо, Горлівка окупована ще з 2014 року.