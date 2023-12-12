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Українські воїни відбили один із териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника, – Зеленський

Тепер над териконом майорить прапор України. Крім того, українські бійці взяли у полон декілька російських окупантів.

Українські воїни відбили один із териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника, – Зеленський
Фото: скриншот відео

Українські воїни відбили один із териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника. 

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський. 

“Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що тепер над териконом майорить наш прапор. 

Крім того, українські бійці взяли у полон декілька російських окупантів.

Зазначимо, Горлівка окупована ще з 2014 року.

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