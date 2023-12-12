Цього разу герой проєкту “Ворог зблизька” - Ушаков Павло Олексійович, 22-річний лейтенант 1 мотострелкового взводу, 8 роти, третього батальйону, 71 мотострелкового полку. Павло став військовим за волею батька. В квітні закінчив військове училище, звідки направився на фронт в Україну.

З того часу він ще не був у відпустці і, відповідно, удома.

В полон потрапив, опинившись в оточенні на Запорізькому напрямку.

“Зрозумів, що бодатися немає сенсу, жити хочеться, вирішив здатися у полон”, - каже військовий РФ.

За його словами, на Запорізькому напрямку, триває контрнаступ Сил оборони України, і ділянку, яку Ушаков тримав, уже прорвали наші військові.