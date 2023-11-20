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Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»

Щоб перемогти ворога, його потрібно знати і розуміти. У тому числі розуміти мотивацію тих, хто добровільно чи примусово поповнює лави російської армії, яка веде загарбницьку війну проти України.

Фото: LB.ua

Якась кількість росіян потрапляє в полон. І це не найгірше, що може статися з ними на війні проти України. У всякому разі вони залишаються живими, до них ставляться відповідно до норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. 

Чимало полонених розповідають про шлях на війну і про життя до неї охоче — добровільно, без жодного примусу. Такі свідчення LB.ua отримав від джерел у Силах оборони України. Ми будемо публікувати їх у рамках нового проєкту «Ворог зблизька». 

«Со свадьбы на войну» поїхав 60-річний росіянин. Мешканця бурятського селища Іволгінськ у стані алкогольного сп'яніння привели у військкомат, вручили повістку і наказали їхати у військову частину. Уже через три місяці він опинився на фронті — як боєць мотострілецького підрозділу. 

Під час штурму Мар'їнки отримав поранення й потрапив у полон. Чоловік каже, що в армії годували «середньо», обіцяної зарплати не платили.

«Лучше не ходите», – радить він тим росіянам, яких теж можуть мобілізувати. 

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