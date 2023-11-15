Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

Вже понад 250 російських військовослужбовців відмовилися воювати проти України за допомогою проєкту “Хочу жить”

Військовополонені можуть як повернутись в РФ по обміну, так і отримати прихисток в Україні після війни.

Вже понад 250 російських військовослужбовців відмовилися воювати проти України за допомогою проєкту “Хочу жить”
Фото: Скрін з відео

Понад 250 росіян уже скористалися можливістю зберегти своє життя і відмовились воювати проти України. Таку можливість вони отримали завдяки проєкту "Хочу жить".

Про це розповів Українському Радіо спікер проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко.

“Щодо способів звернення, то можна зателефонувати до наших операторів, можна написати в месенджер WhatsApp, можна написати в чат-бот в телеграмі "Хочу жить". Найбільш дієві – це месенджери. І один із основних кроків, які має зробити потенційний військовополонений російський – залишати всю необхідну інформацію в чат-боті. Після цього інформація у нас фіксується, передається на захищені сервери”, - зазначив Матвієнко.

Підписуйтесь на наш Google News

Він уточнив, що така здача може бути навіть ще тоді, коли солдат знаходиться на території Росії.

Матвієнко розповів, що після виходу на українську територію військовополонений потрапляє в табір для військовополонених. 

Потім військовополонений, якщо захоче, може повернутися на територію РФ по обміну, якщо ж не захоче, то може попросити прихистку в Україні чи в деяких країнах Європи. 

Втім, можливість залишитися в Україні чи переїхати в Європу в нього буде тільки по завершенню війни. До завершення війни військовополонений перебуває в полоні в Україні. 

Нагадаємо, днями понад десяток окупантів здалися у полон на Таврійському напрямку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies