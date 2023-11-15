Вже понад 250 російських військовослужбовців відмовилися воювати проти України за допомогою проєкту “Хочу жить”

Військовополонені можуть як повернутись в РФ по обміну, так і отримати прихисток в Україні після війни.

Понад 250 росіян уже скористалися можливістю зберегти своє життя і відмовились воювати проти України. Таку можливість вони отримали завдяки проєкту "Хочу жить".

Про це розповів Українському Радіо спікер проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко.

“Щодо способів звернення, то можна зателефонувати до наших операторів, можна написати в месенджер WhatsApp, можна написати в чат-бот в телеграмі "Хочу жить". Найбільш дієві – це месенджери. І один із основних кроків, які має зробити потенційний військовополонений російський – залишати всю необхідну інформацію в чат-боті. Після цього інформація у нас фіксується, передається на захищені сервери”, - зазначив Матвієнко.

Він уточнив, що така здача може бути навіть ще тоді, коли солдат знаходиться на території Росії.

Матвієнко розповів, що після виходу на українську територію військовополонений потрапляє в табір для військовополонених.

Потім військовополонений, якщо захоче, може повернутися на територію РФ по обміну, якщо ж не захоче, то може попросити прихистку в Україні чи в деяких країнах Європи.

Втім, можливість залишитися в Україні чи переїхати в Європу в нього буде тільки по завершенню війни. До завершення війни військовополонений перебуває в полоні в Україні.

Нагадаємо, днями понад десяток окупантів здалися у полон на Таврійському напрямку.