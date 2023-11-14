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Вибухотехнікам Харківщини передали спецмашину для розмінування

Передана машина - українського виробництва.

Вибухотехнікам Харківщини передали спецмашину для розмінування
Фото: Олег Синєгубов

Вибухотехнікам Харківської області передали спецмашину для розмінування, яка призначена для технічного обстеження ґрунту та виявлення вибухонебезпечних предметів. Машина розроблена та створена харківськими виробниками.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Передана техніка придбана за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Крім того, цього року коштом ООН заплановано закупити ще 2 таких машини. Вони працюватимуть на території Харківської області в межах проекту з очищення та відновлення земель сільськогосподарського призначення.

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Синєгубов розповів, що на сьогодні Харківщина має 9 машин для розмінування, 2 з них - українського виробника. Вартість спецтехніки - 5,6 млн гривень. Це значно дешевше закордонних аналогів.

Відновлення машини при ушкодженнях середньої тяжкості триває від 3 годин до 1 доби. Якщо ж машина зазнає суттєвих пошкоджень, повністю відремонтувати її можна впродовж 3 діб.

Нагадаємо, ДСНС отримала від уряду Канади роботизовані комплекси DIGITAL VANGUARD–S для дистанційного розмінування територій в рамках чергової партії технічної допомоги.

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