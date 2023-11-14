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Росіяни атакують в районі Куп’янська і намагаються перехопити ініціативу біля Бахмута, – Сирський

Ворог частіше став використовувати дрони-камікадзе.

Росіяни атакують в районі Куп’янська і намагаються перехопити ініціативу біля Бахмута, – Сирський
Фото: Telegram/Сирський

Росіяни продовжують наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках. Попри великі втрати ворог атакує наші частини, які обороняються в районі Куп’янська.

Про це повідомляє у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, окупанти збільшили кількість використання дронів камікадзе.

На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу шляхом проведення контратак. Однак оборонці розбивають усі плани та намагання росіян захопити нашу землю.

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Росіяни щодня втрачають наступальні спроможності. За два тижні в районі відповідальності ОСУВ «Хортиця» російські окупаційні війська втратили понад 4 тис. осіб. Було знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки окупантів.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ продовжували штурмові дії південніше Бахмута. Окупанти на Бахмутському напрямку вели штурмові дії в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де Сили оборони відбили 15 атак. На Куп'янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Сеньківки, Петропавлівки, Іванівки, де захисники відбили 7 атак.

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