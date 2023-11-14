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Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, на Бахмутському – штурмові дії

Росіяни на обох цих напрямках теж ведуть штурмові дії.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, на Бахмутському – штурмові дії
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районі Роботиного, де захисники відбили чотири атаки.

Захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Окупанти на Бахмутському напрямку вели штурмові дії в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де Сили оборони відбили 15 атак, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Авдіївському напрямку за підтримки авіації ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат", – сказав він.

Безуспішними були наступальні дії росіян південніше Новокалинового, Авдіївки, Сєвєрного та східніше Первомайського Донецької області. Захисники відбили 18 атак.

На Мар'їнському напрямку росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, де Сили оборони відбили 24 атаки.

"На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі південніше населеного пункту Золота Нива Донецької області", – сказав речник Генштабу.

На Куп'янському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Сеньківки, Петропавлівки, Іванівки, де захисники відбили сім атак.

На Лиманському росіяни вели безуспішні штурмові дії в районі Надії, Новоєгорівки Луганської області і Торського Донецької області, де захисники відбили шість атак ворога.

Загалом за добу відбулося 80 бойових зіткнень. 

Нагадаємо, уночі росіяни випустили по України дев'ять ударних БпЛА "шахед" і дві ракети. Захисникам вдалося збити сім безпілотників. Загалом протягом доби окупанти завдали чотирьох ракетних ударів, 53 рази атакували авіацією, здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 

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