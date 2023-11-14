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ЗСУ знищили ще 920 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила 313 470 військових.

ЗСУ знищили ще 920 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 920 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 313 470 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 313470 (+920) осіб
  • танків – 5362 (+8)
  • бойових броньованих машин – 10086 (+7)
  • артилерійських систем – 7589 (+20) 
  • РСЗВ – 882 (+1)
  • засоби ППО – 580 (+0) 
  • літаків – 322 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15)
  • крилаті ракети – 1561 (+0)
  • кораблі/катери – 22 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24)
  • спеціальна техніка – 1081 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одного удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль противника.

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