Нардеп пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

У ніч на 14 листопада Печерський районний суд Києва в закритому режимі обирав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Його взяли під варту на 60 діб без альтернативи застави.

Про це повідомляє "Суспільне".

Нардеп пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

На початку засідання прокурор просив розглядати обрання запобіжного заходу в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку країни.

Адвокати Дубінського заперечили. За їхніми словами, в матеріалах клопотання "немає жодних аргументів, які б вказували на державну таємницю". На проведенні відкритого засідання наполягав і сам Дубінський. Однак, суддя підтримала позицію прокурора і вирішила продовжити засідання в закритому режимі.

"До 12 січня (арешт, - ред.) 2024 року. А це означає що? Новий рік у СІЗО - за те, що критикував владу. Цікаво, а хоч мандарини будуть?", - прокоментував рішення суду нардеп.

Нагадаємо, вчора Дубінський отримав підозру в державній зраді. СБУ і ДБР зібрали докази його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії. За даними слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу (ГРУ).