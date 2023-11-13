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Взимку Росія може знову спробувати зруйнувати енергетичні обʼєкти України, - Держдепартамент США

США шукатимуть способи, щоб інші країни також могли допомогти Україні.

Взимку Росія може знову спробувати зруйнувати енергетичні обʼєкти України, - Держдепартамент США
Фото: Міноборони України

США обговорюють з Україною шляхи підготовки до атак, якими Росія взимку може знову спробувати зруйнувати українські енергетичні обʼєкти.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє “Голос Америки”.

“Розмовляли про кроки, які ми можемо зробити разом з Україною для зміцнення її інфраструктури до майбутньої зими”, – сказав Міллер.

Він наголосив, що в усіх розмовах з представниками українського уряду США кажуть, що продовжать підтримку Україну. 

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Як підкреслив речник Держдепу, США ніколи не ухвалюватимуть жодних рішень, які стосуються України без України. 

“Звичайно, ми будемо говорити про Україну, війну в Україні, і ми будемо говорити про те, як ми можемо найкраще захистити Україну, ми завжди це робимо, шукаючи способи, щоб інші країни могли допомогти Україні”, – зауважив Міллер.

Нагадаємо, США викупили у Йорданії самохідні зенітні установки Gepard, які в майбутньому будуть передані Україні для захисту від ворожих безпілотників. Також країни Європи і Сполучені Штати збільшують виробництво засобів ППО і ракет до них. 

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