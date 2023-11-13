За день внаслідок російських обстрілів на Сумщині пролунали більше 100 вибухів

Сьогодні, 13 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 103 вибухи.

Зокрема, на Великописарівську громаду скинули ВОГ з дрона, також її обстріляли з артилерії.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з мінометів та САУ, а по Середино-Будській - з мінометів та АГС.

Також окупанти обстріляли Шалигинську, Миропільську та Краснопільську громади з мінометів, а Білопільську - з артилерії.

Крім того, по Новослобідській громаді армія РФ завдала ударів з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, у понеділок, 13 листопада, російські окупанти завдали ударів по Нікополю та Покровській сільській громаді з важкої артилерії. Після того росіяни атакували райцентр дроном-камікадзе.