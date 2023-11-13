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За день внаслідок російських обстрілів на Сумщині пролунали більше 100 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області.

За день внаслідок російських обстрілів на Сумщині пролунали більше 100 вибухів
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 13 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА. 

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 103 вибухи. 

Зокрема, на Великописарівську громаду скинули ВОГ з дрона, також її обстріляли з артилерії.

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По Юнаківській громаді росіяни вдарили з мінометів та САУ, а по Середино-Будській - з мінометів та АГС.

Також окупанти обстріляли Шалигинську, Миропільську та Краснопільську громади з мінометів, а Білопільську - з артилерії. 

Крім  того, по Новослобідській громаді армія РФ завдала ударів з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, у понеділок, 13 листопада, російські окупанти завдали ударів по Нікополю та Покровській сільській громаді з важкої артилерії. Після того росіяни атакували райцентр дроном-камікадзе. 

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