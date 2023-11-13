Президент провів нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки України до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів.

Для України це принципово – реалізувати всі сім рекомендацій Єврокомісії на шляху до вступу в ЄС.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, він провів нині тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки України до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів.

"Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський Союз. Успіх нашої держави й людей – економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом – може бути тільки як спільний успіх усієї Європи", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що для цього "посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми".

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн сказала, що нашій державі ще слід попрацювати над певними реформами, зокрема, з антикорупційною.

Нині стало, що Люксембург підтримує початок переговорів про членство України в Європейському Союзі.