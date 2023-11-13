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​Зеленський: Для України принципово реалізувати всі рекомендації Єврокомісії

Президент провів нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки України до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів.

​Зеленський: Для України принципово реалізувати всі рекомендації Єврокомісії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Для України це принципово – реалізувати всі сім рекомендацій Єврокомісії на шляху до вступу в ЄС.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, він провів нині тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки України до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів.

"Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський Союз. Успіх нашої держави й людей – економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом – може бути тільки як спільний успіх усієї Європи", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що для цього "посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми". 

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Нагадаємо, Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн сказала, що нашій державі ще слід попрацювати над певними реформами, зокрема, з антикорупційною.

Нині стало, що Люксембург підтримує початок переговорів про членство України в Європейському Союзі.

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