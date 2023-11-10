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Співпраця та єдність усіх, хто цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів, - Зеленський

Усі народи рівні, і кожен народ заслуговує на повагу, наголосив президент.

Співпраця та єдність усіх, хто цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Локальні війни можуть спровокувати глобальний колапс. Страждання, яких зазнає та чи інша нація, можуть затягнути у прірву сусідні народи. Але світ не приречений на катастрофи й страждання, ми здатні зробити правильний поворот.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського до учасників Паризького форуму миру.

“Саме співпраця та єдність усіх, хто справді цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів. У цьому важлива кожна нація! Про це важливо пам'ятати. Немає кількох “великих”, які нібито можуть щось вирішувати за всіх у світі. Усі народи рівні, і кожен народ заслуговує на повагу. Тільки такий підхід може реалізувати право кожної дитини кожного народу на світ, у якому буде більше прикладів досягнення миру, ніж історій його руйнування”, – наголосив Зеленський.

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Президент України зазначив, що коли пропонував Українську формулу миру, він розраховував на глобальні зусилля, на об'єднання світової більшості.

Володимир Зеленський закликав примножувати єдність і спільні зусилля заради того, щоб дати світові необхідні відповіді на наявні глобальні питання. 

Нагадаємо, на Мальті 28 жовтня відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні, у якій взяли участь представники держав і міжнародних організацій.

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