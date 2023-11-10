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Внаслідок російської атаки по Одещині постраждали люди, - Кіпер

Наразі відомо про трьох постраждалих.

Внаслідок російської атаки по Одещині постраждали люди, - Кіпер
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Сьогодні ввечері, 10 листопада, росіяни двічі влучили по Одеському району.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу”, - написав Кіпер. 

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Він додав, що ще двоє літніх людей, 72 та 73 років, отримали легкі травми. Їм було надано допомогу на місці. 

Нагадаємо, кіберфахівці СБУ заявили про затримання на Одещині коригувальниці, яка наводила російські ракети на “зерновий коридор”. 

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