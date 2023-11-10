НАЗК викликало очільника Полтавської ОВА ознайомитися з протоколом про порушення. Пронін вимагає спростування

Пронін на своїх сторінках у соцмережах заявив, що ознаки корупційного правопорушення в його діях як державного службовця відсутні.

Національне агентство з питань запобігання корупції викликало голову Полтавської ОДА Філіпа Проніна для ознайомлення з протоколом про порушення.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

В Агентстві зазначили, що Пронін неодноразово ігнорував запрошення. Тож тепер він має прибути в НАЗК 16-17 листопада для ознайомлення з протоколом про адміністративні правопорушення, передбачені ч.1-2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів).

"У разі неприбуття за викликом протокол про адміністративне правопорушення буде складено на підставі наявних матеріалів із відміткою про відмову Філіпа Проніна від його підписання", - заявили в установі.

Опісля Пронін на своїх сторінках у соцмережах заявив, що ознаки корупційного правопорушення в його діях як державного службовця відсутні.

"Я завжди дотримуюсь вимог чинного законодавства. Заяви НАЗК вважаю абсолютно безпідставними і такими, які потребують спростування з їхнього боку. Наголошую, що жодних протоколів НАЗК не складено, тому що такі документи складаються лише за фактом відповідного порушення. Мною таких порушень здійснено не було", - наголосив очільник Полтавщини.

Нагадаємо, у вересні Кабмін погодив кандидатуру Філіпа Проніна на посаду керівника Полтавської обласної державної адміністрації.

Раніше НАЗК заявило, що вважає непереконливими аргументи суду щодо ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка. Йшлося про постанову Печерського районного суду Києва за результатами розгляду справи про можливе вчинення Тимошенком правопорушень, пов’язаних з корупцією.