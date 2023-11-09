Свою “допомогу” посадовець оцінив у 2 тисячі доларів.

Офіс Генпрокурора повідомив, що заступник директора одного з департаментів Державної митної служби України отримав від громадянина Грузії хабар за перевезення незадекларованих 40 тисяч доларів.

За даними слідства, посадовець запропонував громадянину Грузії, який мав намір перетинати державний кордон України, свою «допомогу» у перевезенні без митного оформлення грошових коштів – 40 тис доларів.

За організацію перевезення незадекларованих коштів через «зелений коридор» посадовець вимагав передати йому 2 тис доларів.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди.

Наразі митнику повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, весною цього року Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону, який передбачає перезавантаження Митниці. Зокрема, депутати пропонують запровадити конкурсний відбір Голови Держмитслужбі з укладанням контракту на 5 років та щорічним аудитом.