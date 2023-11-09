Росії доведеться перерозподілити ЗРК, які зазвичай захищають віддалені частини федерації, − британська розвідка

Переміщення систем має послабити ППО РФ на її периферії.

Росії, ймовірно, доведеться перерозподілити зенітно-ракетні системи, які зазвичай захищають віддалені частини РФ, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Москві доведеться це зробити для збереження покриття над Україною після інформації минулого тижня про можливу втрату Москвою кількох ЗРК SA-21 (С-400 Триумф) великої дальності.

Це озброєння здатне вражати цілі на відстані до 400 км.

“Розташоване в стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів Росії, переміщення систем, найімовірніше, послабить позицію ППО Росії на її периферії”, − зазначили британці.

Вони додають, що перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони ще більше продемонструє, як конфлікт в Україні продовжує розпорошувати збройні сили Росії та ускладнює її здатність утримувати базову оборону на своїй величезній території.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tny17Z7a2o — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 9, 2023

Нагадаємо, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони знищили новітній російський ЗРК С-300В4.