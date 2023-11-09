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У Скадовську відбувся “приліт” по базі окупантів, щонайменше 5 вбитих та 15 поранених загарбників (оновлено)

“Приліт” відбувся по будівлі колишнього колгоспу “Радянська Україна”.

У Скадовську відбувся “приліт” по базі окупантів, щонайменше 5 вбитих та 15 поранених загарбників (оновлено)
Фото: Telegram/Братчук

Вранці 9 листопада у Скадовську відбувся “приліт” по базі окупантів. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

“Скадовськ. #НашіОчіВсюду повідомляють про приліт по базуванню окупантів в базі "Лотос" приблизно 25 хвилин назад”, – написав Андрющенко. 

Оновлено, 11:30. Зі свого боку, речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив уточнену інформацію по Скадовську. 

“Місце влучання не Лотос, а трохи далі в тому районі - будівля колишнього колгоспу Радянська Україна на розі Гагаріна та Портової. Все заблоковано, і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять "хороших русских", що ніколи не поврнуться додому. Файний четверг!” - написав Братчук. 

Нагадаємо, внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”. Командний пункт був замаскований та розміщувався в пансіонатах "Юний" та "Блакитне полум'я" біля села Стрілкове Генічеського району.

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