СБУ викрила консулку, яка відкривала візи до України нелегалам з південної Азії для виїзду до ЄС

За даними слідства, за хабар вона оформлювала візи для азійців як студентів українських закладів вищої освіти. Прибутки посадовиця витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі.

СБУ викрила консулку України, яку підозрюють у “допомозі” нелегалам з “терористично ризикових” країн Азії переїхати до ЄС. Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

“Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією та у взаємодії з Міністерством закордонних справ України заблокувала канал нелегальної міграції до ЄС вихідців із країн підвищеного терористичного ризику”, − йдеться у повідомленні.

Йдеться про другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний "трафік".

Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, вона за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України. Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти.

Вартість такої “послуги” становила до 3 тис. американських доларів з одного нелегала.

До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про “умови поїздки” та передавали гроші організаторці схеми. За наявними даними, “послугами” зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику.

Одержані “прибутки” консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що підозрювану уже відкликано із закордонного відрядження. МЗС надає повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання, зазначила пресслужба відомства.

"В МЗС України нульова толерантність до корупції, а в разі виявлення випадків корупції окремих співробітників, вони отримують та будуть завжди отримувати найрішучу відповідь та покарання", – сказали у МЗС.

Фото: СБУ

Як встановило розслідування, посадовиця прийняла Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення московського інституту молоді. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року – в органах МЗС.

Під час обшуків у її помешканні в Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинних дій. Наразі консульці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішуються питання про обрання фігурантці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Зловмисниці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомляли, що за останні два з половиною роки понад 250 тисячам громадян країн Африки та Азії дозволили працювати в Польщі через хабарі.