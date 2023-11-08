15 років тюрми отримав звільнений за корупцію посадовець податкової міліції, який коригував ракетно-артилерійські та дронові удари Росії по Запорізькій області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Насамперед зловмисник намагався встановити і передати росіянам координати оборонних та промислових об’єктів на території регіону. Найбільше окупантів цікавили локації судноремонтних потужностей та місць базування підрозділів морської піхоти ЗСУ.

Ця розвідувальна інформація потрібна була для підготовки серії прицільних ударів по українських об’єктах із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Смерч" та дронів-камікадзе типу «Шахед».

СБУ затримали зрадника у травні цього року під час виконання ворожого завдання.

З'ясувалося, що на початку березня цього року зловмисника дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. До уваги агресора експосадовець потрапив через поширення прокремлівських коментарів у заборонених соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники».

Для збору інформації зловмисник об’їжджав місцевість як водій таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефону. Тоді «зливав» розвіддані своєму російському «куратору».

За кожне виконане завдання окупанти «гарантували» йому грошову від двох до п'яти тисяч гривень. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім 15 років тюрми експосадовець отримав також конфіскацію майна.

Фото: СБУ

Нагадаємо, в Одесі до 15 років ув’язнення засудили херсонця, який «зливав» конспіративні бази Сил спецоперацій ЗСУ під час окупації Херсона. Стільки ж отримав і завідувач кафедри одного з вишів Миколаєва засудили - він розробляв, зокрема, концепцію створення "миколаївської народної республіки".