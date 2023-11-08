Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
ГоловнаСуспільствоПодії

15 років за ґратами проведе зрадник, що коригував ракетно-артилерійські та дронові удари Росії по Запорізькій області

Зловмисником виявився звільнений за корупцію посадовець податкової міліції.

15 років за ґратами проведе зрадник, що коригував ракетно-артилерійські та дронові удари Росії по Запорізькій області
Фото: СБУ

15 років тюрми отримав звільнений за корупцію посадовець податкової міліції, який коригував ракетно-артилерійські та дронові удари Росії по Запорізькій області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Насамперед зловмисник намагався встановити і передати росіянам координати оборонних та промислових об’єктів на території регіону. Найбільше окупантів цікавили локації судноремонтних потужностей та місць базування підрозділів морської піхоти ЗСУ.

Ця розвідувальна інформація потрібна була для підготовки серії прицільних ударів по українських об’єктах із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Смерч" та дронів-камікадзе типу «Шахед».

СБУ затримали зрадника у травні цього року під час виконання ворожого завдання.

З'ясувалося, що на початку березня цього року зловмисника дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. До уваги агресора експосадовець потрапив через поширення прокремлівських коментарів у заборонених соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники».

Для збору інформації зловмисник об’їжджав місцевість як водій таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефону. Тоді «зливав» розвіддані своєму російському «куратору».

За кожне виконане завдання окупанти «гарантували» йому грошову від двох до п'яти тисяч гривень. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім 15 років тюрми експосадовець отримав також конфіскацію майна.

Фото: СБУ

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, в Одесі до 15 років ув’язнення засудили херсонця, який «зливав» конспіративні бази Сил спецоперацій ЗСУ під час окупації Херсона. Стільки ж отримав і завідувач кафедри одного з вишів Миколаєва засудили - він розробляв, зокрема, концепцію створення "миколаївської народної республіки".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies