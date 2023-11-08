Катували струмом та забивали до смерті: СБУ повідомила про підозру понад 20 колаборантам з Херсонщини

26 зрадників на Херсонщині приєдналися до "карального органу" окупантів та знущалися над українцями.

Служба безпеки України встановила особи ще 26 учасників злочинної організації "Головного управління МВС РФ Херсонської області" на тимчасово окупованій частині регіону, які катували українців, – повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про 25 колаборантів і одного росіянина, які після початку повномасштабного вторгнення РФ приєдналися до створеного країною-агресоркою "карального органу".

Фігуранти викрадали мирних жителів та ув’язнювали їх до російських катівень. У "застінках" потерпілих піддавали жорстоким тортурам із застосуванням електричного струму, було зафіксовано випадки забиття людей до смерті гумовими кийками.

Використовуючи масові викрадення, тортури та вбивства цивільних рашисти намагались залякати місцевих жителів і зламати спротив окупаційному режиму.

За даними української спецслужби, після "співбесід" з кадровими працівниками ФСБ РФ колаборантів призначили до складу так званого "Новокаховського міського відділу поліції".

Там фігуранти виконували вказівки щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в області.

Повідомляється, що підбір кандидатів на "посади" здійснював колаборант Олег Шорохов — колишній співробітник правоохоронних органів, який у квітні 2022 року очолив окупаційний "міськвідділ".

За даними слідства, йому "допомагав" колишній працівник російської поліції, якого направили до захопленого міста для координації злочинних дій колаборантів з місцевого підрозділу "МВС РФ".

Після зарахування до карального органу злочинці отримували «посвідчення», форму російського зразка, а також вогнепальну зброю.

Фігурантам про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 127 (катування);

ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ст. 111−1 (колабораційна діяльність).

Оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття ще однієї інформаторки спецслужб ворога поблизу передової на Донеччині. Зловмисниця збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмута.