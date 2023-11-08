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За час повномасштабного вторгнення до російських судів надійшло 76 справ про диверсії на залізниці, – МО Британії

Британське Міноборони зазначає, що диверсії продовжують користуватися попитом серед молодих росіян як метод протесту проти війни в Україні.

За час повномасштабного вторгнення до російських судів надійшло 76 справ про диверсії на залізниці, – МО Британії
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Диверсії на російській залізниці зі сторони антивоєнних активістів продовжують становити серйозну проблему для російської влади, повідомляє Міністерство оборони Британії. 

Відомство посилається на дослідження незалежного російського ЗМІ “Медіазона”, яке свідчить, що станом на жовтень 2023 року з моменту вторгнення до суду надійшло 76 справ про диверсії на залізниці. Притягнуто до кримінальної відповідальності щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких віком до 24 років.

За Кримінальним кодексом РФ, диверсія може каратися аж до довічного ув’язнення.

Військове матеріально-технічне забезпечення Росії, включаючи забезпечення війни в Україні, як і раніше залежить від 33 000 км залізничної лінії країни.

Міноборони зауважує, що, оскільки в Росії заборонені практично всі методи відкритого інакомислення, диверсії продовжують бути для меншості молодих людей методом протесту проти так званої “спеціальної військової операції”.

Нагадаємо, у середині жовтня Сили спецоперацій заявили про підрив залізничної колії, що відрізало окупантів від постачання на Запорізькому напрямку. Зокрема, у результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг.

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