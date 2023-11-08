Головне за ніч та ранок середи, 8 листопада: відбиті ворожі штурми, троє загиблих в селі на Донеччині

Окупанти завдали удару, ймовірно, “Смерчем” по селу на Донеччині, троє людей загинули, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 7 листопада 2023 року, о 19:45, російська армія завдала удару, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню «Смерч» по с. Багатир Волноваського району.

В епіцентрі влучання опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків.

Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних – це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав шістьох ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 8 листопада 2023 орієнтовно склали 307 640 осіб. За добу Сили оборони ліквідували ще 780 осіб, 8 танків, 22 бронемашини, 29 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов із посиланням на свіжі некрологи росіян. Цю ж інформацію підтвердили окупанти у проросійських телеграм-каналах.

“Це просто блискуче! 1 листопада об 11.00 ЗС України нанесли ракетний удар по центру управління групування військ «Дніпро» ЗС РФ, яке відповідає за бойові дії на півдні України в Херсонській області. Командний пункт був замаскований та розміщувався в пансіонатах «Юний» та «Блакитне полум'я» біля села Стрілкове Генічеського району, що на Арабатській стрілці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угруповання «Дніпро» сформоване штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ, командує угрупованням командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Теплінський.

Свіжі некрологи з РФ показують, що ЗСУ отримали надійні та перевірені розвідувальні дані про місцезнаходження штабу «Дніпро», і точно спланували ракетний удар.

Більше інформації – в новині.

У Луганську внаслідок підриву автомобіля загинув колишній глава “народної міліції” терористичної "ЛНР" Михайло Філіпоненко.

Про це повідомляє “Медуза” із посиланням на місцевого “депутата” Юрія Юрова, а також на сина загиблого.

Зокрема син Філіпоненка розповів, що його батько загинув через спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.

Речник Державного департаменту США Ведан Патель сказав, що йому невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів із РФ поза структурою української формули миру.

Патель на брифінгу сказав, що будь-які переговори – це справа України. Він наголосив, що не може щось обговорюватися про Україну без її участі.

"Нам невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза структурою формули миру, щодо якої, як ви вже бачили, відбувається низка залучень. Але все ще є неймовірно ясно, Алексе, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні цієї війни, і ми прагнемо підтримувати наших українських партнерів", – сказав він.

Докладніше – в новині.

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