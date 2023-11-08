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У Луганську внаслідок підриву автомобіля загинув колишній глава “народної міліції” терористичної "ЛНР" Михайло Філіпоненко

В автомобілі Філіпоненка спрацював вибуховий пристрій. 

У Луганську внаслідок підриву автомобіля загинув колишній глава “народної міліції” терористичної "ЛНР" Михайло Філіпоненко
Фото: змі окупантів

У Луганську внаслідок підриву автомобіля загинув колишній глава “народної міліції” терористичної "ЛНР" Михайло Філіпоненко. 

Про це повідомляє “Медуза” із посиланням на місцевого “депутата” Юрія Юрова, а також на сина загиблого.

Зокрема, син Філіпоненка розповів, що його батько загинув через спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.

Нагадаємо, у кінці жовтня українська розвідка підтвердила ліквідацію 4 співробітників ФСБ під час нещодавнього підриву автомобіля у Бердянську. Автомобіль підірвали представники українського руху опору.

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