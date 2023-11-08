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Компанія ДТЕК заявила про обстріл росіянами однієї із теплоелектростанцій

Пошкоджена ТЕС у прифронтовій області.

Компанія ДТЕК заявила про обстріл росіянами однієї із теплоелектростанцій
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Гіманов

Компанія ДТЕК заявила про обстріл росіянами однієї іх теплоелектростанцій. 

“Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Вчора ввечері внаслідок обстрілів вчергове постраждала одна з ТЕС ДТЕК у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обладнання підприємства пошкоджено. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.

Компанія також повідомила, що синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, на початку листопада компанія ДТЕК заявила, що виграла справу у суді Гааги проти Росії щодо втрати кримських активів на 267 млн доларів. Арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків у розмірі 267 млн доларів.

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