Компанія ДТЕК заявила про обстріл росіянами однієї із теплоелектростанцій

Компанія ДТЕК заявила про обстріл росіянами однієї іх теплоелектростанцій.

“Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Вчора ввечері внаслідок обстрілів вчергове постраждала одна з ТЕС ДТЕК у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обладнання підприємства пошкоджено. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.

Компанія також повідомила, що синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, на початку листопада компанія ДТЕК заявила, що виграла справу у суді Гааги проти Росії щодо втрати кримських активів на 267 млн доларів. Арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків у розмірі 267 млн доларів.