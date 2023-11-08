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Армія України продовжує штурмові дії на Бахмутському напрямку, – речник Генштабу

Наступальна операція Сил оборони триває на Мелітопольському напрямку.

Армія України продовжує штурмові дії на Бахмутському напрямку, – речник Генштабу
Фото: скріншот

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Кліщіївки, Андріївки та Богданівки Донецької області, де українські воїни відбили шість атак противника.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону. Він сказав, що на Мелітопольському напрямку захисники продовжують наступальну операцію, виснажують ворога, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Але наші воїни стійко тримають тут оборону, завдаючи ворогу значних втрат", – сказав речник.

Безуспішними були наступальні дії противника в районі Степового, Авдіївки, Тоненького і Первомайського. Підрозділи Сил оборони відбили 14 атак ворога.

На Мар'їнському росіяни вели безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки, де підрозділи Сил оборони відбили понад 17 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського. На Куп'янському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, де Сили оборони відбили понад шість атак.

На Лиманському росіяни безуспішно вели штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.

Загалом протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку 10–13 жовтня противник ударив після потужної артпідготовки та десятків вильотів армійської авіації. Одночасно намагався розширити плацдарм від Пісків до Первомайського і наступав від Водяного на південній ділянці, обходячи Тоненьке та Північне.  На північному напрямку намагалися захопити терикон, прорватися через полотно залізниці й оминути Бердичі, також прикриті ланцюгом ставків, притиснутися між станцією та Новокалиновим.

Докладно про битву за Авдіївку читайте в матеріалі на LB.ua.

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