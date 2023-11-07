Головне за вівторок, 7 листопада: обстріл Запоріжжя і Кривого Рогу, вибухи в Донецьку

Ввечері 7 листопада росіяни обстріляли ракетами Запорізьку область.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Рашистські терористи завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється", - повідомив Малашко.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили шість артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, два радіолокаційні станції та станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Вдалося відбити і низку атак окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 листопада – в нашій новині.

Вдень 7 листопада у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух.

Про це повідомив у Telegram голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Згодом голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що "приліт" відбувся по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. За попередніми даними, люди не постраждали.

Нідерланди відправили перші винищувачі F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, передає The Guardian.

Йдеться про п'ять літаків. За даними Міноборони Нідерландів, загалом країна має поставити від 12 до 16 винищувачів для використання у новому європейському навчальному центрі.

Крім того, країна також пообіцяла поставити Києву F-16 для використання в бою, поряд з аналогічними зобов'язаннями Данії, Норвегії та Бельгії.

Єврокомісія вважає, що Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ. Про це йдеться у звіті щодо України – внутрішньому документі Єврокомісії, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода.

Завершеними вважається виконання таких критеріїв:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору

реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

До ще трьох критеріїв Єврокомісія написала рекомендації для їх подальшого виконання.

Докладніше – в новині.

Російські окупанти стверджують, що по центру Донецька завдано ракетного удару.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ та пабліки.

За словами окупантів, близько 16:25 по центральному Ворошиловському району Донецька випущено три ракети з реактивної системи залпового вогню. Крім того, за словами окупантів, через 15 хвилин по місту було випущено ще дві ракети.

У мережі поширюються фото та відео зі стовпом диму. Згодом місцеві Telegram-канали повідомили, що внаслідок обстрілу постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем" імені терориста Володимира Жоги.

Вони опублікували відео, на якому видно постраждалу від "прильоту" будівлю, відому як "Братська школа" на вулиці Челюскінців, 49. За інформацією місцевих ЗМІ, там окупанти готували операторів БПЛА.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!