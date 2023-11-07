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Окупанти заявляють про "приліт" у центрі Донецька

У мережі поширюються фото та відео зі стовпом диму.

Окупанти заявляють про "приліт" у центрі Донецька

Російські окупанти стверджують, що по центру Донецька завдано ракетного удару.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ та пабліки.

За словами окупантів, близько 16:25 по центральному Ворошиловському району Донецька випущено три ракети з реактивної системи залпового вогню. Крім того, за словами окупантів, через 15 хвилин по місту було випущено ще дві ракети.

У мережі поширюються фото та відео зі стовпом диму. Окупанти інформацію про вибухи поки що не коментували. Також ще не було інформації від Міноборони України чи Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 3 листопада у Волновасі на Донеччині був “приліт” по базі окупантів.

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