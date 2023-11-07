Він воював у 14-му окремому полку, разом із своїми побратимами ще з "Гарпуна".

У Києві попрощалися з військовим та журналістом, засновник і редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарасом Давидюком, який загинув у бою проти російських окупантів на Запоріжжі.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Тарас Давидюк загинув 3 листопада біля Роботиного на Запоріжжі.

Пластун, журналіст, активіст, військовий розвідник. З 2002 року у громадському русі. Випускник Острозької академії. Політолог – за освітою. Вчитель історії та журналіст – за покликанням. Ще студентом, у 2005 році, був певний час членом місцевого осередку Пласт – український скаутинг в Острозі.

Фото: Макс Требухов

Взимку 2013-2014 років – доброволець в 14-ій "МНК-івській", відтак у і 15-ій "пластовій" сотнях Самооборони Майдану. Додому повернувся лише весною 2019 року. Працював журналістом. Створив власний місцевий незалежний новинний сайт "Горинь.інфо".

З початком російсько-української війни - у добровольчому батальйоні "Гарпун", де служило багато пластунів. Опісля Пізніше він продовжив службу в 130-му окремому розвідувальному батальйоні ЗСУ (у підпорядкуванні оперативного командування "Захід").

27 жовтня Тарас написав у себе на сторінці: "На сьогодні немає і не може бути важливіших справ, ніж війна. І це мають зрозуміти всі. І не лише зрозуміти, але й діяти відповідно".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов