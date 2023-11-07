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​Людям, які не вірять у перемогу, не місце у владі та в командуванні, – Данілов

Секретар РНБО наголосив, що формула сталого миру – це формула сучасної зброї, яка спирається на міць вітчизняного ВПК.

​Людям, які не вірять у перемогу, не місце у владі та в командуванні, – Данілов
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Фото: Макс Требухов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що людям, які не вірять у перемогу України над російськими загарбниками, не місце в командуванні.

Про це він написав у своїй колонці в "Українській правді".

"Воля – основа боротьби. Впевненість у Перемозі й цінності Свободи – це абсолютний імператив. Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та командуванні", – написав Данілов.

Він наголосив, що формула сталого миру – це формула сучасної зброї, яка спирається на міць вітчизняного ВПК.

"Із початком війни Україна не тільки зберегла виробничі потужності, а й з кожним місяцем ми нарощуємо кількість та її номенклатуру. Далі більше", – зазначив секретар РНБО.

Крім того, важливі наука і технології. Так, за його словами, найвища кваліфікація українських айтішників допомагає кожного дня Силам оборони нівелювати різницю в російській кількості українською якістю, а інженери й конструктори БпЛА створили новий рід військ.

"Досвід війни, набуті важкою кров'ю знання, вважає він, дають змогу створити вже сьогодні унікальну українську військову школу й проводити навчання за «українським стандартом». У зовсім недалекій перспективі НАТО не буде мати більш боєздатних, ніж українські підрозділи", – пише секретар РНБО.

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"Ніяких розмитих гарантій безпеки, тільки ратифіковані на парламентському рівні угоди з чітким алгоритмом дій і затвердженою номенклатурою військової допомоги. Процес підготовки до укладення двосторонніх безпекових угод Україна вже розпочала", – додав Данілов.

Він також згадав мобілізацію, що спирається на підготовлені резерви та чітку систему обліку.

"На сьогодні держава знає про кожного свого військовозобов'язаного більше, ніж будь-коли", – написав Данілов.

"І останнє – #RussiaMustDie", – резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов зазначив, що теза, що воювати або служити доведеться всім, – це аксіома.

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