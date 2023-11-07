Укрзалізниця не обрала переможця тендеру на харчування в Інтерсіті

Аукціон відбувся наприкінці минулого тижня, на нього зареєструвалися лише три учасники.

Укрзалізниця дискваліфікувала переможця тендеру з відбору постачальника послуг харчування для пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+.

Про це повідомила пресслужба УЗ в Telegram.

За результатами першого аукціону визначити переможця не вдалось, оскільки в документах учасника, який запропонував найкращу ціну, були невідповідності технічним вимогам. Аукціон відбувся наприкінці минулого тижня, на нього зареєструвалися три учасники, причому нинішній постачальник WOG не прийшов. Компанія розраховує, що на повторний тендер зголоситься більше учасників.

УЗ повідомила, що проведе повторну зустріч з потенційними учасниками аукціону 9 листопада о 9:00 ранку в приміщенні Центрального залізничного вокзалу Києва.

"Для повторного обговорення та уточнення технічних вимог Укрзалізниця запрошує на відкриту зустріч всіх представників ринку – як тих, хто брав участь у минулому аукціоні, так і тих, хто планував вийти на аукціон, але не встиг підготувати відповідні документи", – йдеться в повідомленні.

Побажання ринку, висловлені на зустрічі, будуть опрацьовані перед повторним оголошенням аукціону.

Реєстрація учасників обовʼязкова за посиланням.

Переможець аукціону буде протягом наступних п'яти років забезпечувати харчування в 16 швидкісних поїздах, які є в Укрзалізниці (Hyundai Rotem, Skoda, ЕКр-1 та МПЛТ).

Нагадаємо, що з 2016 року послуги харчування пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ надає група WOG (Вог Рітейл та Вог Кафе). У 2023 році Антимонопольний комітет заявив, що УЗ створила WOG привілейоване становище відносно конкурентів і має забезпечити конкурентний механізм відбору нового постачальника.

Раніше, в травні 2020 року, керівництво швидкісної філії УЗ відсторонили від посад. Тоді повідомлялося, що голова УЗ не задоволений вибором постачальника харчування для поїздів "Інтерсіті".