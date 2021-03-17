У планах УЗ - скоротити час перебування поїздів у дорозі.

Сьогодні "Укрзалізниця" презентувала нові маршрути поїздів і ланчбокси в Інтерсіті.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Так, додані нові ланчбокси, які розділені по типу харчування областей: "смачна подорож вниз по Дніпру", "смачна подорож гірняцьким краєм", "смачна подорож долинами Закарпаття", дитячий, вегетаріанський ланчбокс тощо.

"Ми додамо 7 ланчбоксів, які назвою і смаком будуть прив'язані до найпопулярніших напрямків. У продажу вони будуть від квітня і їх можна буде купити через інтернет", - розповів LB.ua керівник клієнтського сервісу та комунікацій Олександр Шевченко.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

На презентації присутні очільник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський, голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

Як повідомили під час заходу, УЗ планує скоротити час перебування поїздів у дорозі. Так, поїзд №10/9 Київ - Маріуполь "скорочують" на 1 годину на ділянці Дніпро - Маріуполь. Тепер з Києва до Маріуполя поїзд буде їхати 14:04, назад - 13:55. Це також зменшить ціну приблизно на 10%.

У планах УЗ також ще один поїзд Київ - Бердянськ з часом відправлення о 16:15. Нинішній поїзд №116 Київ - Бердянськ також курсуватиме.

Крім того, поїзд №357 у напрямку Рахова прискорять на 34 хвилини.

№5/6 Херсон - Ужгород курсуватиме щоденно замість через день. Також щоденним буде поїзд №58/57 Ковель - Одеса. Під час курсування поїзда №145/146 Київ - Ізмаїл додають зупинку по Кароліно-Бугаз.

"Поїзд Інтерсіті Славське - Київ призначатимуть на травневі свята і на літо. Можливо, призначать зручні поїзди Дніпро - Харків, Кривий Ріг - Одеса, Харків - Запоріжжя", - повідомляє наш кореспондент.

Можливо, влітку також курсуватимуть поїзди за маршрутами:

Лисичанськ - Миколаїв

Одеса - Харків - Лисичанськ

Львів - Новоолексіївка - Бердянськ

Як зазначили під час презентації, наприкінці 2021 року мають бути відремонтовані поїзди Skoda, які будуть задіяні на маршрутах Київ - Харків, Київ - Тернопіль, Київ - Вінниця.