Сьогодні парламент розгляне питання поступового підвищення акцизу на ТВЕНи, яке може дати держбюджету додатково 2,6 млрд грн

Більш врівноважене підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання вже підтримали Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців та Федерація роботодавців України.

Сьогодні, згідно з порядком денним, Верховна Рада розгляне законопроект №4278, а також поправку №55 до нього, яка передбачає більш поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Нагадаємо, наприкінці лютого парламентський Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики підтримав поправку щодо більш врівноваженого і поступового підвищення акцизу на ТВЕНи. Замість раніше прийнятого підвищення на 320% було запропоновано підвищити акцизи на 200% плюс по 30% щороку.

Цю поправку вже підтримали всі провідні бізнес-асоціації України.

"Поступове підвищення ставок акцизу відповідає європейській практиці, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Директиві №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби", – пояснює президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

У свою чергу, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко нагадала, що в країнах Євросоюзу ставки акцизу на ТВЕНи нижчі, ніж акциз на сигарети.

"Вважаємо за необхідне в подальшому забезпечити диференціацію зазначених ставок та встановити меншу ставку для ТВЕНів. За даними експертів Асоціації, в країнах Європейського Союзу рівень ставок на сигарети та ТВЕНи не є однаковим," – заявила Ганна Дерев’янко.

«Більш поступове підвищення акцизу сприятиме інвестиційній привабливості України", – впевнена виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

За розрахунками Федерації роботодавців України, реалізація прийнятої комітетом поправки №55 збільшить доходи державного бюджету з акцизного податку на ТВЕНи у 2021 році на 2,6 млрд грн.

«Запропонований Комітетом темп підвищення ставки акцизу стримуватиме зростання нелегального ринку ТВЕНів, на відміну від руйнівного підвищення на 320%, яке призведе до трикратного зменшення обсягу легального ринку тютюнових виробів для електричного нагрівання", - зазначає директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

Більш поступове підвищення акцизів на ТВЕНи підтримали і в провідних профільних науково-експертних установах України.

Зокрема, за підрахунками Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України під керівництвом академіка НАН України Валерія Гейця, "поступовий сценарій підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕНів впродовж 2021-2025 рр. забезпечить на 18,7 млрд грн. більше податкових надходжень (акцизи, ПДВ, 5% акцизний податок), ніж "шоковий" сценарій".

У свою чергу, в Інституті соціально-економічної трансформації порахували, що у разі шокового підвищення акцизу на ТВЕНИ (відразу на 320%) український акциз буде майже вдвічі вищим, ніж акциз на ТВЕНи в Словаччині, Чехії, Словенії та Румунії. А також приблизно в півтора рази вищим, ніж акциз в Данії і Австрії.