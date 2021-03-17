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Сьогодні парламент розгляне питання поступового підвищення акцизу на ТВЕНи, яке може дати держбюджету додатково 2,6 млрд грн

Питання стоїть у порядку денному.

Сьогодні парламент розгляне питання поступового підвищення акцизу на ТВЕНи, яке може дати держбюджету додатково 2,6 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Більш врівноважене підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання вже підтримали Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців та Федерація роботодавців України.

Сьогодні, згідно з порядком денним, Верховна Рада розгляне законопроект №4278, а також поправку №55 до нього, яка передбачає більш поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Нагадаємо, наприкінці лютого парламентський Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики підтримав поправку щодо більш врівноваженого і поступового підвищення акцизу на ТВЕНи. Замість раніше прийнятого підвищення на 320% було запропоновано підвищити акцизи на 200% плюс по 30% щороку.

Цю поправку вже підтримали всі провідні бізнес-асоціації України.

"Поступове підвищення ставок акцизу відповідає європейській практиці, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Директиві №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби", – пояснює президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

У свою чергу, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко нагадала, що в країнах Євросоюзу ставки акцизу на ТВЕНи нижчі, ніж акциз на сигарети.

"Вважаємо за необхідне в подальшому забезпечити диференціацію зазначених ставок та встановити меншу ставку для ТВЕНів. За даними експертів Асоціації, в країнах Європейського Союзу рівень ставок на сигарети та ТВЕНи не є однаковим," – заявила Ганна Дерев’янко.

«Більш поступове підвищення акцизу сприятиме інвестиційній привабливості України", – впевнена виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

За розрахунками Федерації роботодавців України, реалізація прийнятої комітетом поправки №55 збільшить доходи державного бюджету з акцизного податку на ТВЕНи у 2021 році на 2,6 млрд грн.

«Запропонований Комітетом темп підвищення ставки акцизу стримуватиме зростання нелегального ринку ТВЕНів, на відміну від руйнівного підвищення на 320%, яке призведе до трикратного зменшення обсягу легального ринку тютюнових виробів для електричного нагрівання", - зазначає директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

Більш поступове підвищення акцизів на ТВЕНи підтримали і в провідних профільних науково-експертних установах України.

Зокрема, за підрахунками Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України під керівництвом академіка НАН України Валерія Гейця, "поступовий сценарій підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕНів впродовж 2021-2025 рр. забезпечить на 18,7 млрд грн. більше податкових надходжень (акцизи, ПДВ, 5% акцизний податок), ніж "шоковий" сценарій".

У свою чергу, в Інституті соціально-економічної трансформації порахували, що у разі шокового підвищення акцизу на ТВЕНИ (відразу на 320%) український акциз буде майже вдвічі вищим, ніж акциз на ТВЕНи в Словаччині, Чехії, Словенії та Румунії. А також приблизно в півтора рази вищим, ніж акциз в Данії і Австрії.

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