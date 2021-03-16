Україна постачатиме двигуни для турецьких ударних гвинтокрилів

Двигуни українського виробництва будуть ставити на новій модифікації турецького ударного гвинтокрила ATAK-2.

Про це в ефірі телеканалу HaberTürk повідомив гендиректор компанії Turkish Aerospace Industries (TAI) Темель Котіль, передає Укрінформ.

"Вертоліт АТАК-2 на першому етапі (до виробництва вітчизняного двигуна) буде оснащено двигунами українського виробництва", - розповів Темель Котіль.

Планується, що перший рейс вертоліт ATAK-2 нової модифікації здійснить 18 березня 2023 року в Чанаккале (країна відзначатиме 100-річчя з дня перемоги над військами Антанти у битві при Чанаккале - ред.). Гвинтокрил матиме більшу злітну вагу, ніж поточні вертольоти ATAK. Його вага становитиме 11 т, він зможе перевозити 1,5 т вантажів, зокрема боєприпасів.

Котіль не повідомив деталей, зауваживши, що новий ATAK-2 матиме кращі ТТХ, аніж американський основний ударний вертоліт "Апач".

Як відомо, Україна та Туреччина вже ефективно співпрацюють в авіаційній галузі. 13 березня у Туреччині БПЛА Akıncı турецької розробки, обладнаний двигуном українського виробництва, успішно пройшов чергове випробування.

У 2021 році Україна планує закупити щонайменше п'ять комплексів Bayraktar TB2. Окрім того, країни обмінюватимуться технологіями при спільному виробництві безпілотних літальних апаратів.