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Приватизацію першої в'язниці перенесли на квітень через відсутність попиту

Вартість об'єкту зменшили вдвічі до 110 млн гривень.

Приватизацію першої в'язниці перенесли на квітень через відсутність попиту

Фонд державного майна переніс на квітень приватизацію Ірпінського виправного центру (№132) в селищі Коцюбинське.

Аукціон, на якому вперше в Україні мали продати колишню в'язницю, мав відбутися 16 березня, але зірвався через відсутність заявок.

"Потенційні покупці розцінили стартову ціну як зависоку і заявки не подали. Аукціон переноситься на квітень із зниженням стартової ціни", - написав у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська.

Наступну спробу продати колишній виправний центр призначили на 16 квітня, повідомляється на сайті "Prozorro.Продажі". Вартість об'єкту буде вдвічі меншою - 110 млн гривень замість 220 млн.

Ірпінський виправний центр №132, який припинив роботу в серпні 2019 року, має 8,3 га земельних ділянок в селищі, яке є анклавом Київської області всередині Києва. Об'єкт знаходиться всього у шести кілометрах від найближчої станції Київського метрополітену. Багато років обговорювалося питання приєднання селища до столиці, але Верховна Рада у 2020 році вирішила інакше і віднесла його до Бучанського району.

Фото: Фонд державного майна України

Усього в рамках приватизації в'язниць планується виставити на аукціони майно 35 виправних закладів, які перебувають в "законсервованому" стані і не використовуються за призначенням.

Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, державі невигідно, оскільки це мільйони гривень видатків щороку.

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