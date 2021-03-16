Приватизацію першої в'язниці перенесли на квітень через відсутність попиту

Фонд державного майна переніс на квітень приватизацію Ірпінського виправного центру (№132) в селищі Коцюбинське.

Аукціон, на якому вперше в Україні мали продати колишню в'язницю, мав відбутися 16 березня, але зірвався через відсутність заявок.

"Потенційні покупці розцінили стартову ціну як зависоку і заявки не подали. Аукціон переноситься на квітень із зниженням стартової ціни", - написав у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська.

Наступну спробу продати колишній виправний центр призначили на 16 квітня, повідомляється на сайті "Prozorro.Продажі". Вартість об'єкту буде вдвічі меншою - 110 млн гривень замість 220 млн.

Ірпінський виправний центр №132, який припинив роботу в серпні 2019 року, має 8,3 га земельних ділянок в селищі, яке є анклавом Київської області всередині Києва. Об'єкт знаходиться всього у шести кілометрах від найближчої станції Київського метрополітену. Багато років обговорювалося питання приєднання селища до столиці, але Верховна Рада у 2020 році вирішила інакше і віднесла його до Бучанського району.

Фото: Фонд державного майна України

Усього в рамках приватизації в'язниць планується виставити на аукціони майно 35 виправних закладів, які перебувають в "законсервованому" стані і не використовуються за призначенням.

Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, державі невигідно, оскільки це мільйони гривень видатків щороку.