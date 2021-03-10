Кабмін передав на приватизацію ще вісім державних підприємств

Тільки три з них працюють, та й ті - у збиток.

Кабінет міністрів на засіданні в середу передав до сфери управління Фонду державного майна єдині майнові комплекси восьми державних підприємств, які раніше входили в сферу управління Мінекономіки.

Про це повідомив в телеграмі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який бере участь в засіданнях уряду.

П'ять з них - науково-технологічне виробниче підприємство "Вереск", "Розрахунково-кліринговий центр", Полупанівський кар'єр, "Партнерський фонд", "Промислово-металургійний консалтинг" - не працюють.

Ще три - "Екотрансенерго", Харківське промислово-торговельне підприємство та "Держінформаналітика" - є економічно активними, але працюють у збиток або взагалі не звітують про свою роботу.

Їх будуть продавати як об'єкти малої приватизації.

Нагадаємо, що в 2020 році держава отримала від приватизації 2,13 млрд гривень. Найдорожчим активом став столичний готель Дніпро (1,11 млрд гривень). Також було продано двадцять спиртзаводів на загальну суму 1,26 млрд гривень (не вся сума надійшла до кінця року).

Закон про державний бюджет на 2021 рік передбачає надходження до 12 млрд грн за рахунок приватизації.